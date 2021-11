Cosov-Speranza Agrate: Giambelli prima ispira e poi realizza, nel finale è Romero a completare l'opera

I risultati nel calcio spesso sono come Pinocchio, raccontano bugie che si scoprono facilmente e la sfida tra Cosov e Speranza Agrate ha il naso lunghissimo, uno 0-5 ospite che punisce in maniera davvero immeritata i ragazzi di Tremolada, sempre in gara fino a 10 minuti dalla fine ma puniti da una Speranza Agrate che ha comunque meritato la vittoria, brava ad approfittare degli errori degli avversari e a non accontentarsi mai, dilagando nel finale dopo essersi trovata in superiorità numerica. Pronostico rispettato, non senza difficoltà. L'inizio della sfida vede una Cosov che nonostante il pronostico avverso entra in campo...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con