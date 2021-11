Biassono-Leo Team: vittoria dei padroni di casa nel derby, che trionfano con la doppietta di Riva e una prestazione super da parte di Massimo

Ottimo risultato per il Biassono che segna quattro gol e mantiene la porta inviolata nel derby con la Leo Team. Una soddisfazione enorme, dunque, per Mendez e per i ragazzi, reduci dalla sconfitta bruciante della scorsa settimana. A smuoversi non è solo la classifica allora, ma anche qualcosa dentro la squadra, che ha reagito in maniera praticamente perfetta al brusco stop. Rammarico invece per la Leo Team, con la squadra che torna stanca e affaticata negli spogliatoi dopo aver assistito sostanzialmente ad una lezione di calcio. Va detto che la squadra di Scrugli a dato il massimo, ma questa volta...

