Biassono-Folgore Caratese: primo tempo a reti bianche su campo ghiacciato, poi Impoco la sblocca e Mango la chiude, regalando il pass Regionali alla squadra di Saragozza

Con un 3-0 in casa del Biassono, la Folgore Caratese conclude il girone di Under 14 a punteggio pieno e strappa il pass per i Regionali riservato alle prime classificate. La squadra di Saragozza conclude questa stagione, dunque, con 52 reti fatte e appena 2 subite e, nella fase primaverile, calpesterà dunque il palcoscenico più importante e anche impegnativo dei campionati regionali. Nella partita conclusiva, decisiva per il passaggio, sugli scudi le prestazioni di Impoco, Cagnes e del subentrato Mango, tre giocatori che con il loro contributo hanno indirizzato la gara in favore degli ospiti. Ha dato il massimo ed...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con