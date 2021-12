BM Sporting-Carugate: succede tutto nella ripresa, Pastori regala con un successo di misura il sogno dei Regionali a Rinaldo

E fu così che il buon Pastori guidò le sue pecore ai Regionali... La semi-citazione biblica è d'obbligo per raccontare lo spareggio tra BM Sporting e Carugate, con la vittoria ospite firmata da uno stacco, appunto, di Andrea Pastori, che entrato dalla panchina nella ripresa si è rivelato l'uomo della provvidenza, portando in paradiso i suoi e all'inferno un BM Sporting che per la partita e per la stagione disputata avrebbe sicuramente meritato di più: ma uno spareggio è uno spareggio, e anche stavolta ha regalato tutte le emozioni opposte che solo partite del genere sanno regalare. Paura di sbagliare....

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con