Monza, la delegazione rilascia l'organico per il Campionato della fase primaverile 2021/2022

Tramite comunicato ufficiale, la Delegazione di Monza ha rilasciato l'organico delle squadre che si sono iscritte al Campionato Under 14 della prossima fase primaverile. Dopo la conclusione del primo momento autunnale, che ha visto Speranza Agrate, Vis Nova, Cambiaghese, Folgore Caratese, Pozzuolo, Carugate e Base 96 tramite vittoria dei gironi o vittoria negli spareggi, adesso tocca alle società restanti contendersi il titolo di Campioni Provinciali della categoria.

Rispetto alle 52 squadre iscrittesi a fine agosto, per la fase primaverile le squadre toccano quota 46. Di seguito, la lista completa delle società:

AC Leon, Albiatese, All Soccer, Aurora Desio, Bellusco, Besana Fortitudo, Biassono, Biassono squadra B, BM Sporting, Bovisio Masciago, Cambiaghese, Campagnola, Casati Arcore, Cassina Calcio, Città di Brugherio, Città di Brugherio squadra B, Città di Cornate, Città di Monza, Concorezzese, Cosov, Don Bosco, Football Club Cernusco, Football Leon, Gerardiana Monza, Ges Monza, Juvenilia Sport Club, La Dominante, Leo Team, Limbiate, Muggiò, Nuova Frontiera, Nuova Usmate, Pessano, Polisportiva Argentia, Polisportiva di Nova, Pro Lissone, San Fruttuoso, Sporting TLC, Trezzo, Varedo, Vedano, Verano Carate, Vibe Ronchese, Vignareal, Virtus Acli Trecella, Virtus Inzago.

Per la suddivisione in gironi verosimilmente bisognerà aspettare i prossimi comunicati, per quanto riguarda l'inizio della competizione, invece, si resta in attesa di notizie ufficiali da parte della Delegazione di Monza: al momento è stata confermata la sospensione delle attività fino al 30 gennaio.