Monza, comunicati i gironi e i calendari per la Fase Primaverile: ancora un punto interrogativo sulla data di partenza della competizione

La scorsa settimana, la Delegazione di Monza aveva rilasciato l'organico delle società, o sarebbe meglio dire delle squadre vista la presenza di alcuni gruppi B, che avrebbero partecipato alla Fase Primaverile dell'Under 14. Dopo il Torneo Autunnale, che ha decretato le squadre che parteciperanno ai Regionali, è il turno del Campionato valido per l'assegnazione del titolo di Campioni Provinciali per i classe 2008 di quest'anno. Le squadre sono 46 e adesso, sempre tramite Comunicato Ufficiale, la Delegazione ha anche annunciato i gironi della competizione, che saranno dunque cinque. Assieme alla composizione dei raggruppamenti, sono stati pubblicati anche i calendari, con le varie giornate e le varie squadre che si incontreranno di settimana in settimana. Resta un grande punto interrogativo, tuttavia, sulla data di partenza della competizione. Il CR Lombardia ha fatto slittare le partite previste per questo weekend, concedendo però alle società la possibilità di accordarsi privatamente e comunicare poi l'intenzione ufficiale di scendere in campo. In attesa di nuove comunicazioni ufficiali, l'Under 14 di Monza è formalmente pronta e in attesa, in pratica letteralmente, solo del fischio d'inizio.

Per quel che riguarda i gironi, come detto sono cinque e sono quelli che seguono:

: Campagnola, Football Leon, La Dominante, Muggiò, Casati Arcore, BM Sporting, Cassina Calcio, Sporting TLC, Città di Brugherio squadra B. Girone E: Besana Fortitudo, Città di Brugherio, AC Leon, Verano Carate, All Soccer, Bellusco, Biassono, Varedo, Bovisio Masciago.

Cliccando qui è possibile raggiungere la pagina internet del CR Lombardia, visualizzare il comunicato ufficiale e consultare anche i calendari formati per l'Under 14, i quali al momento sono ancora senza date.