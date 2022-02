Hassan e D'Aprile deliziano, Vincelli annulla Protopapa: le pagelle di Ges Monza-Leo Team

Comincia bene il campionato primaverile del Ges Monza che all'Ambrosini dilaga 8-2 sulla Leo Team. A mettere cinque volte la firma nel tabellino è l'attaccante Omar Hassan, ben coadiuvato dall'esterno sinistro del tridente Stefano D'Aprile. In generale convince la prestazione di squadra, pur con qualche neo concedibile considerando la lunga inattività forzata. Sul fronte dell'undici biancorosso Protopapa si conferma l'uomo più pericoloso, eppure non va sottovalutato il lavoro sporco di Milesi che timbra meritatamente il cartellino. Tanti i duelli persi in mezzo al campo dei mediani di Scrugli a cui è mancato soprattutto un po' di convinzione....