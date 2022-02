Legori e Giannini medaglia d'oro di slalom, Postiglione e Aprigliano bomber: le pagelle di Cassina Calcio-BM Sporting

Finisce 1-2 la partita che si gioca a Cassina de' Pecchi tra Cassina Calcio e BM Sporting, con gli ospiti che vincono grazie alla doppietta di Postiglione. La prima frazione è stata giocata perlopiù dal BM, che trova il gol del vantaggio al 23' su rigore. Nel secondo tempo i padroni di casa sono entrati grintosi per accorciare subito le distanze e al 4' arriva infatti il gol di Aprigliano che rimette tutto in equilibrio. A spezzare quest'ultimo ci pensa ancora una volta il bomber Postiglione, che riceve la palla in area da Padella e insacca alle spalle di Bini....

