Il punto della prima giornata di SuperOscar: Alpignano, Chieri e Chisola prime prove di forza

Le grandi non steccano, anzi, impressionano. Al termine della prima giornata di SuperOscar i cavalli di razza, candidati al titolo regionale (Chieri, Chisola e Alpignano) mettono in mostra i muscoli mettendo a segno 18 reti in tre e subendone solo una.

Apre il torneo Volpiano-Lascaris, dove i biaanconeri di Meschieri, dopo aver segnato a freddo con Vaccaro, vanno in leggero calo riuscendo però a portare a casa punti e partita grazie ad un salvataggio di Castaldi e le due reti finali di Leopatra e Delle Cave. Nel Girone A risponde il Chieri nel pomeriggio calando un sontuoso poker in faccia ad un Pozzomaina che sembra tenere sul piano fisico nelle prime battute, ma che cede quando mastro Palumbo sale in cattedra: tante giocate a tenere sempre il baricentro alto, una doppietta e tanto gioco anche a favore delle due reti (4-0 finale) di Garbellini e Nizza.

Nel Girone B apre un rocambolesco 2-3 tra Venaria e Borgaro, che vede interessato il Lucento di Rapisarda. I rossoblù di corso Lombardia ipotecano i tre punti e la testa del girone nel primo tempo contro il BSR Grugliasco. Ferjani (annullato anche un gol al centrale) e il solito Cirri. Nel secondo tempo i biancorossi ci provano, ma il Lucento amministra e porta a casa 3 punti.

La Cbs imbastisce subito bene il Girone C, con una super prestazione di Piarulli, i rossoneri riescono a trafiggere tre volte un Mirafiori robusto, ma spesso in confusione. Sudata la vittoria della Pro Eureka contro un grande Gassino (2-1).

Il Girone D vede due corazzate che si registrano subito come tali: l'Alpignano di Baseggio (1-6 di dominio contro il Vanchiglia) e il Chisola di Garrone che sbrana un Baci decimato con un rotondo 8-0.

