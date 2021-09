SuperOscar: la fotogallery di Mirafiori-Cbs, Alpignano-Vanchiglia, Chieri-Pozzomaina e Lucento-Bsr Grugliasco

Sabato pomeriggio è iniziata la 41ª edizione del SuperOscar. Sul giornale quattro pagine dedicate alla competizione, sulla nostra APP tutti i tabellini e l'approfondimento. Da Mirafiori-Cbs fino a Bsr Grugliasco-Lucento passando per Vanchiglia-Alpignano e Chieri-Pozzomaina. Tutte le foto del sabato. Tutti i risultati, tutti i marcatori e i tabellini del SuperOscar sulla nostra App, scaricala gratuitamente.... e registrati, ti servirà (insieme al giornale) per poter vedere le fotogallery che pubblicheremo in settimana!...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con