SuperOscar: la fotogallery completa del weekend

Il SuperOscar si avvia verso gli atti finali e nel weekend non sono mancati colpi a sorpresa. Vince il Chisola nel big match della terza giornata dei gironi contro l'Alpignano che, passato ugualmente, si rifà nei quarti superando il Lascaris ai rigori. Continua la favola del Borgaro che batte 2-0 il Gassino grazie alla doppietta di Gambino. Tutti i risultati, tutti i marcatori e i tabellini del SuperOscar sulla nostra App, scaricala gratuitamente.... e registrati, ti servirà (insieme al giornale) per poter vedere le fotogallery che pubblicheremo in settimana!...

