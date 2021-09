Crescentinese-Borgosesia: Cerutti Miclet incanala la festa valsesiana. I ragazzi di Blanco non sbagliano quasi nulla

Esordio amaro in casa per la Crescentinese, che ha sofferto e fatto molta fatica contro uno straripante Borgosesia. Al campo di via Teodoro Peruzia le squadre si schierano entrambe allo stesso modo: i due allenatori hanno entrambi optato per un 3-4-3, con i terzini ad aiutare i centrocampisti sulle fasce, che a loro volta facilitavano i compiti alle ali. Il Borgosesia fa fatica a carburare nel primo tempo contro una Crescentinese che ha tenuto molto bene il campo, ma è bastato un gol di Cerutti Miclet ad accendere la miccia per affrontare un secondo tempo praticamente senza errori. Ciraulo protagonista....

