All'esordio in campionato il Collegno ci mette un tempo prima di riuscire a trovare la via del gol di fronte ad un Barcanova coriaceo, propositivo e forte specie nell'approccio iniziale. Ancona apre le marcature Russo, Santoro e Di Santo chiudono il lavoro.Tutti i risultati, tutti i marcatori e i tabellini della categoria sulla nostra App, scaricala gratuitamente.... e registrati, ti servirà (insieme al giornale) per poter vedere le fotogallery che pubblicheremo in settimana!...