Collegno Paradiso-Alpignano: la fotogallery della partita

Al primo big match la spunta l'Alpignano di Gianluca Baseggio grazie alla rete di Omar Ledda che a metà del primo tempo scassina la retroguardia nerazzurra. La reazione di Ferri e compagni è di orgoglio, ma non basta a pareggiare la partita.