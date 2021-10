Pianezza-Bsr Grugliasco: stravincono gli ospiti con un super Masi, Pianezza ancora a zero punti

Vince e convince il Bsr in trasferta contro il Pianezza: i biancorossi trionfano per 5-1 dando l'impressione di non soffrire mai gli avversari. Ai gol di Tassone e Matteini nei primi venti minuti mette una pezza solo temporaneamente il solito Raviola, al secondo gol stagionale. Nella ripresa c'è solo una squadra in campo: segnano Masi e ancora Tassone, ma solo Ceraj prima e Randazzo poi evitano un parziale più pesante. Nel finale il positivo Savoldelli si guadagna un rigore ma lo fallisce. Bsr a sette punti dopo tre gare, Pianezza ancora a mani vuote. Equilibrio. Entrambe le squadre si presentano in...

