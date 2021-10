Cenisia-Pozzomaina: Capitan Croce e bomber Buosi danno i primi tre punti ai padroni di casa

Termina 2-0 la partita tra il Cenisia di Michele Polizzi e il Pianezza di Roberto Polito. Un match dominato dai padroni di casa che riescono a trovare finalmente i primi tre punti stagionali, frutto di tanto sudore e sacrificio da parte dei ragazzi di Polizzi, che hanno creato tanto ma non hanno sfruttato a dovere tutte le occasioni avute, complice sia la poca freddezza sotto porta dei giocatori in maglia viola, sia la bravura del portiere avversario, Arnid Ceraj, che ha davvero sfornato una prestazione fuori dal comune, parando l'impossibile e tenendo di conseguenza in partita fino all'ultimo i suoi...

