Accademia Pertusa-Nichelino Hesperia: Turraco e Lampitelli, tandem devastante

È il cambio dalla panchina che accende la scintilla, è chi ha acceso la fascia per tutta la partita che fa divampare il fuoco. L'Accademia Pertusa supera per 2-0 il Nichelino Hesperia grazie alle reti di Torraco, subentrato all'intervallo, e di Lampitelli. Un tandem che mette al tappeto i biancorossi di Fratello autori di un buon primo tempo e che provano a intentare una reazione, ma senza trovare ordine in trequarti. Il castello di via Genova resiste e arrivano tre punti per Manuguerra che valgono l'aggancio a metà classifica. Studio e occasioni a pendolino. Come ogni scontro diretto che si rispetti,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con