Alpignano-Lucento: un super Cirri non basta, Molon la riagguanta e regala il pareggio ai biancoblù

Nel big match del sabato Alpignano e Lucento si dividono la posta in palio con un 1-1 che accontenta un po' entrambe le formazioni. Gli ospiti di Rapisarda si portano in vantaggio con il gol del solito Cirri intorno al quarto d'ora del primo tempo e poi si affidano al trio difensivo magistralmente guidato da Ferjani per arginare gli attacchi dei biancoblù di Baseggio, che soffrono i minuti successivi al gol per poi prendere in mano la partita: Molon la pareggia alla mezz'ora con un gran colpo di testa e nel secondo tempo Miceli, Donadio e Ledda non riescono a...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con