Barcanova-Rosta: Beltino spezza e ribalta l'assedio, la doppietta di Vettorello la riprende

Le individualità che premiano l'armonia: Beltino e Vettorello duettano e si pareggiano nella sfida tra Barcanova e Rosta che termina 2-2 con le doppiette del numero nove blaugrana e del 10 biancorosso. Un pari che serve più per convinzioni delle proprie forze che per la classifica. Ad un avvio in cui i lupi di Stefano Campisi dominano in lungo e in largo ma andando in vantaggio solo da piazzato, risponde il centravanti di Ferrazzola che allo scadere della prima frazione e in avvio di ripresa racchiude con una doppietta tutta la reazione di carattere del Barca. Il Rosta dal canto suo...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con