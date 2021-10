Barcanova-Rosta: la fotogallery della partita

Con un predominio territoriale nella prima frazione il Rosta si porta avanti con Vettorello, ma Beltino allo scadere del primo tempo e a metà secondo la ribalta. La reazione finale dei biancorossi porta al rigore trasformato ancora da Vettorello. Termina 2-2 lo scontro diretto per uscire dalle zone calde della classifica. Tutti i risultati, tutti i marcatori e i tabellini della categoria sulla nostra App, scaricala gratuitamente.... e registrati, ti servirà (insieme al giornale) per poter vedere le fotogallery che pubblicheremo in settimana! QUI L'ARTICOLO DELLA PARTITA...

