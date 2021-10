Gassino SR-Quincitava: Ietto straripante, scassina anche la cassaforte Tedesco

Il Quincitava da vedere tracce di buon gioco e il carattere per reagire che spiega la posizione in classifica, ma si deve inchinare allo strapotere offensivo del Gassino. I rossoblù di Massimo Cirone continuano la volata nelle zone nobili della classifica vincendo 2-1 quello che si è presentato come scontro diretto e tale è stato. Ad accendere i fari di via Diaz è stato, su tutti, uno straripante Alessio Ietto che dopo qualche fuga in velocità nel primo tempo e le mani nei capelli per un miracolo di Tedesco a fine primo tempo, riesce a incidere e a rompere la...

