Pro Collegno-San Giacomo Chieri: Costa e Giuliani la ribaltano, i biancoblù spariscono nella ripresa

La Pro Collegno stana per 5-1 il San Giacomo Chieri e agguanta i primi tre punti stagionali. I leoni partono forte, vanno in vantaggio con il gol da lontano di Mercurio e si fanno preferire fino all'ultimo minuto della prima frazione quando Di Gianni pareggia con un bel gol da lontano. Nel secondo tempo però scende in campo solo la Pro che la vince con i gol di Costa, Giuliani e Lomartire. Prova convincente per i padroni di casa, gli ospiti rimangono a zero in classifica e possono solo ripartire dall'ottimo primo tempo. All'inizio e alla fine. Pro Collegno e San...

