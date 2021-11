Collegno Paradiso-Cenisia: Comolli guida la banda nerazzurra, blockout violette dopo un buon avvio

Il Collegno Paradiso demolisce il Cenisia per 6-0 e torna a correre dopo il pari della scorsa settimana contro il Bsr Grugliasco. I nerazzurri la sbloccano dopo 20 minuti con il calcio di rigore di Zmoshu, non senza patire qualche grattacapo nella prima parte di gara per il feroce pressing di Croce e compagni. Dopo il gol però le violette scompaiono dal campo e i padroni di casa prendono il largo: nella prima frazione segnano ancora Russo e Fantini, nella ripresa chiudono i conti Comolli con un grande gol da fuori, Di Santo e D'Elicio. In attesa dello scontro diretto...

