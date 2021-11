Alpignano-Lascaris: Baseggio si prende derby e primato sulle ali di un super Donadio

Se a un derby ci si aggiunge lo scontro diretto per il primo posto del girone, l'atmosfera non può che essere quella bollente che si è respirata in Via Migliarone 12 dove Alpignano e Lascaris si sono date battaglia per tutto il tempo regolamentare. Alla fine dei 70 minuti di gioco, a spuntarla sono stati i padroni di casa, grazie alle reti di Ledda e Donadio. Ospiti che si presentano con un centrocampo a 3 e con Caputi ad agire alle spalle di Delle Cave e Leopatra; Baseggio risponde invece con il tridente Fioccardi-Molon-Donadio dietro all'unico riferimento offensivo Ledda. L'Alpignano...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con