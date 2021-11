Barcanova-Cit Turin: doppio Beltino e Frascà la ribaltano, primo successo in campionato per i blaugrana

Il Barcanova agguanta la tanto agognata prima vittoria in campionato battendo il Cit Turin in rimonta per 3-1. Gli ospiti partono forte e si sbloccano dopo otto minuti con il gol di Broggio, bravo a sfruttare un'incertezza di Bonfadini, ma poi calano di intensità e si fanno rimontare dai padroni di casa: al 17' Beltino sfrutta il gran passaggio di Hikam e insacca, mentre nella ripresa colpisce prima Frascà su rigore, e poi di nuovo Beltino nei minuti finali. Vittoria meritata per il Barcanova, capace con la grande intensità messa in campo di ribaltare una partita non semplice, mentre gli...

