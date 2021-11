Chieri-Accademia Pertusa: Garbellini rompe il ghiaccio, manita azzurra

Dopo un po' di uscite con risultati risicati, il Chieri torna a ruggire forte e infila cinque gol all'Accademia Pertusa. Se ad aprire le marcature è uno sgusciante Garbellini e a renderle più rotonde sono Palumbo e Rambelli, una nota di merito va a Riccardo Nizza che da difensore centrale mette a segno una doppietta e certifica il clean sheet nel definitivo 5-0. La timidezza non è concessa. Il Chieri parte subito forte e non mostra pietà a fronte di un Accademia Pertusa che scende in campo con quel pizzico di timidezza e timore reverenziale che i collinari non perdonano....

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con