Sala stampa: le dichiarazioni del weekend. Anello del Bsr: un pareggio che brucia.

GIRONE A BIELLESE 1-1 CASALE Davide Pasteris, allenatore Biellese: «Un...