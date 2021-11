Pro Eureka-Vda Charvensod: Shaker apre la manita, Piras entra e spacca la partita

Lorusso giganteggia, Piras la spacca. La Pro Eureka torna a vincere dopo il ko pesante di Volpiano e lo fa calando la manita ad uno Charva che non riesce ad adattarsi al campo e paga troppo cara la scarsa precisione. Dopo un avvio prepotente dei ragazzi di Marco Ferreri, lo Charva perde misure e la bussola, anche se rimane in partita accennando una reziona a cavallo dell'intervallo. Chi spacca la partita è Piras che entra a inizio ripresa e serve un assist per la doppietta di Shaker, per il gol di Vitillo e mette a segno due reti. Avvio potente....

