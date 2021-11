Saviglianese-Chisola: Giambertone trascina i suoi, i torinesi vincono ancora

Continua la striscia vincente del Chisola capolista, che a Savigliano vince 4-1 e subisce il secondo gol in nove partite. La gara si sblocca subito al 4': un autogol sfortunato del portiere Nicola porta in vantaggio la formazione biancoblu. Gli ospiti raddoppiano dopo soli otto minuti, grazie al pallonetto di Giambertone che scavalca il numero uno biancorosso. Sempre il numero 10 torinese troverà la doppietta personale pochi minuti più tardi. La Saviglianese prova a rientrare in partita grazie al gol di Neri. Nel finale di gara, il difensore Cammarata sigla il gol del 1-4 finale. Giambertone si scatena. A Savigliano...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con