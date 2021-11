Vanchiglia-Lucento: Ferjani e Cirri colpiscono a cavallo tra le due frazioni, la spinta granata dura solo un tempo

Non rallenta la corsa il Lucento di Rapisarda, che batte 0-2 il Vanchiglia e continua a vivere il suo periodo magico. Dal pari in casa dell'Alpignano infatti, Cirri e compagni hanno ottenuto quattro successi consecutivi che confermano i rossoblù come una squadra di assoluto vertice nel girone C, mentre i granata continuano a raccogliere poco in proporzione alle prestazioni offerte: anche oggi i ragazzi di Lampignano si sono battuti con grinta, giocando meglio degli avversari fino al gol sul finire di tempo di Ferjani, bravo a sfruttare una punizione a due in area. A inizio ripresa il solito Cirri trasforma...

