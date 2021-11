Chieri-Torino: Pomero e i gol dalla panchina regalano tre punti e vetta ai granata, ai collinari non basta un gran Salerno

Il Torino espugna per 1-3 il fortino del Chieri e si impossessa a pieno titolo della vetta del girone B con una prova di forza inattaccabile ed evidente. Le due squadre erano appaiate a punteggio pieno e, sotto una nebbia molto fitta, non si sono risparmiate e anzi hanno lottato con entusiasmo, regalando agli spettatori (anche con la scarsa visibilità) un match spumeggiante. Per tutto il primo tempo è regnato l'equilibrio nonostante il vantaggio agguantato nei primissimi minuti dagli ospiti grazie al gran gol di Pomero, mentre nella ripresa i collinari hanno faticato a reggere l'onda d'urto dei granata, cedendo...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con