Cuneo Olmo-Chisola: chiamatelo Giambertris! Garrone sorride grazie al decimo successo di fila e si consolida sempre più in vetta

Una passeggiata (fra la nebbia) per il Chisola di Renato Garrone in quel di Cuneo: il successo dei vinovesi è netto, con un secco 0-4 rifilato alla compagine allenata da Ahmed Ourabi, grazie a un pressing costante e oculato e alla solita grandiosa produzione offensiva, trascinata in particolar modo da Fabio Giambertone, oggi autore di una tripletta e ora a segno per la venticinquesima volta in queste prime dieci giornate di campionato, producendo quindi la metà dei gol realizzati dai Blues. I torinesi ottengono dunque sul campo di Madonna dell'Olmo il decimo successo consecutivo, rivelando al mondo la propria solidità...

