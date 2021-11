Seconde squadre a chi? Il Mirafiori di Giuseppe Albanese

Torna la rubrica dedicata ai secondi gruppi dell'under 14 regionale con un approfondimento sul Mirafiori di Giuseppe Albanese, squadra che fluttua nella metà della classifica del girone B. Dopo un inizio di campionato segnato da risultati altalenanti, in conseguenza anche dei continui mutamenti in rosa per l'interscambio di giocatori con il primo gruppo, i gialloblù sperano di stabilizzarsi e di ottenere presto i risultati sperati. «Questa prima parte di stagione ci ha già regalato grosse soddisfazioni - spiega Albanese - perchè da quando siamo partiti ad agosto, la mia squadra è migliorata e dimostra di saper giocare a calcio. Soprattutto...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con