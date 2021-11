Saviglianese-Cuneo Olmo: doppio Guerrini, Cigna e Neri lo rifanno, abbattuto ancora il Cuneo di Ourabi

Nel freddo pomeriggio di Savigliano va in scena un roboante 4-1 spartito Saviglianese. Mentre il risultato sembra poter condannare gli ospiti, va sottolineato che nel primo tempo il Cuneo Olmo abbia giocato meglio e si sia reso più pericoloso, per poi venir punito solo da Cigna in contropiede. Nel secondo tempo però succede di tutto. Espulso l’allenatore Maurizio Guerrini della Saviglianese proprio in occasione dell’accorcio di Ghivarello che aveva replicato a Tommaso Guerrini che aveva aperto le marcature all’inizio della ripresa. Poi la Saviglianese dilaga, prima Neri si guadagna un rigore che sempre Guerrini trasforma egregiamente e poi è proprio...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con