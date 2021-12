Fossano-Cuneo Olmo: Marconi, Lubatti e Boaglio ribaltano Scavone e gli azzurri di Garavagno

É una partita d’alta classifica quella in scena al Pochissimo di Fossano, e che vede l’Under14 azzurra affrontare il Cuneo Olmo, per un finale di 1-3 che lascia decisamente delusi i ragazzi in maglia azzurra per come è maturato. Parte subito forte il Cuneo Olmo che imprime al match un pressing asfissiante, ma la risposta dei ragazzi di Garavagno è una costruzione dal basso che rende vano il pressing ospite. Il Fossano poi esce e dal 5’ al 20’ assistiamo ad una partita davvero vivace, ma di occasioni nette non se ne vedono, salvo qualche contropiede isolato. Dal 20’ il...

