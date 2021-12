Barcanova-BSR Grugliasco: vittoria a tavolino per i biancorossi di Anello

Lo avevamo anticipato sul giornale di lunedì: la non disputa di Barcanova - Bsr Grugliasco è un caso senza precedenti e il Giudice lo ha risolto applicando lo stesso metro usato in questa stagioni in casi solo simili. 0-3 a tavolino a favore dell'unica squadra presentata (il Bsr Grugliasco) senza ulteriori penalizzazioni ai blaugrana.

Perché senza precedenti? Perché sotto una quarantena forzata dell'ASL in quanto il Barcanova ha giocato contro il Vanchiglia due settimane fa e il lunedì successivo nelle fila granata è stato scoperto un positivo. La notifica di obbligo di quarantena però è arrivato soltanto il sabato passato nel pomeriggio: qui sta il punto che fa scattare la sconfitta a tavolino per il Barcanova. La mail non è stata letta subito, ma soltanto in serata dalla dirigenza granata la quale ha avvisato troppo tardi il Comitato Regionale, non permettendo lo spostamento della gara.

Da qui la spiegazione del Giudice Sportivo:

«considerato tuttavia che la suddetta Società aveva sì l'obbligo di rispettare le disposizioni comunicate dall'ASL, ma aveva ugualmente l'obbligo di informare tempestivamente di tale situazione il Comitato Regionale Piemonte VdA ed eventualmente la società avversaria, così da consentire la ricalendarizzazione della partita in oggetto;



rilevato altresì che, in base alle disposizioni impartite dai superiori organi federali e pubblicate dal Comitato Regionale Piemontee VdA con circolare n. 3 allegata al C.U. n. 15 del 4/09/2021 "La gara sarà regolarmente disputata qualora non risultino positivi al virus SARS-CoV-2 un numero di calciatori/calciatrici superiore a n. 5 [...]"e che, nel caso di specie, non risulta alcun giocatore della società USD BARCANOVA CALCIO positivo al test anti-Covid né manifestante sintomi sospetti;



ritenuto, quindi, che la non partecipazione alla partita da parte della Società USD BARCANOVA CALCIO non possa considerarsi giustificata, ma apprezzando comunque l'intento di non esporre non solo i propri tesserati ma anche l'arbitro e gli avversari al rischio di un contagio visti l'art. 53 comma 2 NOIF e l'art. 10 c. 1 CGS

Delibera: di sanzionare la Società USD BARCANOVA CALCIO con la perdita della gara, omologando il seguente risultato: Barcanova 0-3 Bsr Grugliasco».