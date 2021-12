Collegno Paradiso-Rosta: Ancona e Jerinò la decidono di testa, biancorossi beffati a un passo dal pareggio

Torna a vincere il Collegno Paradiso di Martorana dopo gli stop con Bruinese e Lucento, battendo in un match complicato il Rosta con il punteggio di 2-1. Nel giorno del ritorno tra i convocati di Francesco Cannone, i biancorossi si battono strenuamente mettendo seriamente in difficoltà la banda di casa, brava a non farsi scoraggiare dopo il primo tempo conclusosi a reti inviolate. Fattore decisivo i calci piazzati dei nerazzurri, che grazie ai cross al bacio di Gioele Comolli sono riusciti a battere l'incolpevole Mengoni prima con il gol di Donato Ancona e poi con quello di Gabriele Jerinò, fondamentale...

