Pozzomaina-Lucento: rossoblù schiaccia sassi; Ferjani, Cirri e Beraldelli travolgono il Pozzo

La tredicesima giornata del girone C regionali under 14 ci regala uno scontro al sapore di alta classifica: il Pozzomaina di Luigi Rea, quinto in classifica, ospita il Lucento guidato da Rapisarda costretto a vincere per rimanere in scia dell'Alpignano capolista. I padroni di casa sono decisi a dare continuità ai propri risultati dopo l'ottima vittoria per 3-0 in trasferta a Bruino; gli ospiti non possono sbagliare se vogliono rimanere secondi in solitarie e far sentire il fiato sul collo all'Alpignano durante la pausa natalizia. Pozzo in affanno. Per l'ultima gara di campionato del 2021 Rea si affida ad un...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con