Saviglianese-Fossano: Scavone prima e Robaldo poi, Garavagno chiude l'anno con un successo

Il Fossano chiude l'anno nel migliore dei modi con un importante successo in casa della Saviglianese di Guerrini. Il primo tempo è piuttosto equilibrato. Entrambe le compagini hanno occasioni per sbloccare il punteggio: i biancorossi hanno una grande opportunità con Tommaso Guerrini, mentre gli ospiti colpiscono un palo con Simone Belli. Nel secondo tempo gli azzurri iniziano a carburare e al 13' passano avanti grazie al gol di Scavone. Al 18' i ragazzi di Garavagno trovano la seconda marcatura con un gran guizzo da parte di Robaldo. Con questa vittoria, i fossanesi provano a mettere pressione al Pinerolo terzo in...

