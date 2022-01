Girone E: Strappo Chieri su Sisport e Derthona, sorprese Nichelino e Sca Asti

Chieri 10 • C’è un più di un motivo per cui chi sbarca al Rosato di Chieri per i primi 10’ minimo va in confusione. Il primo è che i leoni di Antonio Vallarelli partono sempre forte nel dominio e nel ritmo del gioco; il secondo è un timore reverenziale conquistato minuto dopo minuto, partita dopo partita, vittoria dopo vittoria. Timore che sarà ancora maggiore dopo il finale di girone d’andata da schiacciasassi. Il calendario ha voluto che le ultime due partite in campionato fossero contro Sisport e SG Derthona: vinta, vinta, fuga. Un gran finale a scolpire nella roccia...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con