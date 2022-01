Edoardo Reci, il bomber del Volpiano che segna un gol a tempo. E in under 15 non è da meno

Avere una punta che segna fa la differenza, in qualsiasi categoria. Avere una punta che segna (sempre) in qualsiasi categoria in cui gioca è avvenimento raro ed eccezionale, oltre che molto difficile. Edoardo Reci, punta del Volpiano risponde ampiamente a questo identikit, considerando che nella prima parte di stagione ha messo a segno l'incredibile numero di 31 gol tra Super Oscar, Under 14 e Under 15. Andando a guardare i dati e le statistiche, che raramente mentono, si ha l'impressione di esser di fronte a un attaccante già maturo e pronto, nonostante la giovanissima età.In Under...