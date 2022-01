Fase primaverile Regionale, habemus gironi: organico, raggruppamenti e data d'inizio

Habemus gironi! Ed era ora, ci sarebbe da aggiungere. A poco più di due settimane dal via della fase Regionale del campionato di Under 14, il Comitato Regionale Lombardia - attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito internet - ha svelato l'organico e i diversi raggruppamenti. Sulla falsariga delle altre categorie Regionali del settore giovanile, come chiaro ormai da tempo, si parte il weekend del 12/13 febbraio, con tale data che rappresenta il semaforo verde di un tour de force che durerà per quindici giornate. Difatti, come accade ormai da anni, la fase primaverile dell'Under 14 prevede gironi di sola andata.

Come ripreso nel numero uscito in edicola lo scorso 20 dicembre, l'organico - inizialmente di 56 squadre - è salito 64, con conseguente aumento delle squadre per ogni raggruppamento. In totale i gironi saranno i canonici quattro, dai quali usciranno le contendenti al titolo in vista della fase finali. Grandi assenti, come chiaro ormai da tempi, Varesina e Brianza Olginatese: nessuna sorpresa né nel milanese né nel bergamasco-bresciano, mentre non mancano anche quest'anno le ormai celebri "favole".

GIRONE A

ACADEMY LEGNANO CALCIO

ACCADEMIA INTER

ACCADEMIA INVERUNO

ACCADEMIA VARESINA

ALDINI

ARDOR LAZZATE

BASE 96 SEVESO

CALCIO BOSTO

CALCIO CLUB MILANO

CARONNESE

CASTELLANZESE

CEDRATESE

FALOPPIESE RONAGO

MASSERONI

VALCERESIO

SOCCER BOYS

GIRONE B

ACADEMY BRIANZAOLGINATESE

CITTADELLA

BRESSO

CAMBIAGHESE

CARUGATE

CASATESE

CASTELLO CANTÙ

COLICODERVIESE

FOLGORE CARATESE

J.CUSANO

MANARA

MARIANO

SPERANZA AGRATE

VALBASCA LIPOMO

VIGOR MILANO

VIS NOVA

GIRONE C

BRENO

DESENZANO CALVINA

MARIO RIGAMONTI

CARAVAGGIO

CASTELLANA

DARFO BOARIO

GHEDI

LUMEZZANE

MAPELLO

NUOVA CURTATONE

PONTE SAN PIETRO

SCANZOROSCIATE

FRANCIACORTA

UESSE SARNICO

VIRTUS CISERANO BERGAMO

VOLUNTAS MONTICHIARI

GIRONE D

ACADEMY CALCIO PAVIA

ACCADEMIA PAVESE

ALCIONE MILANO

ATLETICO SORDIO

AUSONIA

CASALMAIOCCO

SCHUSTER

CREMA

ENOTRIA

PAVIA

POZZUOLO

ROZZANO

SANT'ANGELO

SPORTED MARIS

FRANCO SCARIONI

SUPERGA