Fase primaverile Regionale, pubblicati i calendari: si parte dalla 4ª giornata

Dopo la pubblicazione dei gironi, il Comitato Regionale Lombardia - attraverso la pubblicazione di una news sul proprio portale web - ha reso noti i calendario della fase primaverile Regionale del campionato di Under 14. Il semaforo verde, previsto per il weekend del 12/13 febbraio, vedrà scendere in campo le 64 squadre nella 4ª giornata di campionato, con il conseguente rinvio - come stabilito nel mese di gennaio - delle prime tre giornate a data da destinarsi, probabilmente in coda al campionato. Se nei gironi A, B e C l'inizio è tutto sommato "soft", nel D subito una sfida tra due potenziali contendenti alla vittoria finale: Pavia-Alcione.

Mirko Gervasoni, talento classe 2005 in forza alla Tritium di Dino Tarabella, immortalato in uno scatto in maglia biancoceleste ai tempi dell'Under 14 Regionale

4ª GIORNATA GIRONE A (12/13 febbraio)

Accademia Varesina-Faloppiese

Aldini-Valceresio

Ardor Lazzate-Caronnese

Base 96-Accademia Inveruno

Club Milano-Masseroni

Castellanzese-Academy Legnano

Cedratese-Accademia Inter

Soccer Boys-Calcio Bosto

4ª GIORNATA GIRONE B (12/13 febbraio)

Cambiaghese-Casatese

Carugate-Bresso

Folgore Caratese-ColicoDerviese

Manara-J.Cusano

Mariano-Castello Cantù

Valbasca Lipomo-Academy Brianza Olginatese

Vigor Milano-Speranza Agrate

Vis Nova-Cittadella

Tommaso De Vita, attualmente in forza all'Under 17 Élite dell'Accademia Inter guidata da Beppe Bergomi, in uno scatto ai tempi dell'Under 14 di una sfida in via Orsini contro l'Aldini

4ª GIORNATA GIRONE C (12/13 febbraio)

Mario Rigamonti-Lumezzane

Castellana-Desenzano Calvina

Mapello-Nuova Curtarone

Ponte San Pietro-Breno

Scanzorosciate-Caravaggio

Uesse Sarnico-Darfo Boario

Virtus Ciserano Bergamo-Ghedi

Voluntas Montichiari-Franciacorta

4ª GIORNATA GIRONE D (12/13 febbraio)