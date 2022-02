E fu così che il decimo cerchio dell'inferno divenne realtà

Il fato ha voluto Enotria, Ausonia e Alcione - tre delle più grandi società del calcio milanese - raggruppate nel girone D di Under 14 Regionale: un vero e proprio inferno in primis per lo spettacolo previsto, dopodiché per le altre compagini che malauguratamente si sono ritrovate in un raggruppamento a dir poco proibitivo. Dante, Beatrice, i cerchi dell'Inferno, la Selva Oscura: chiunque, in un modo o nell'altro, si è imbattuto almeno una volta nella vita nel leggere, studiare o addirittura analizzare la Divina Commedia. Uno dei più grandi capolavori della storia letteraria italiana, capace come pochi altri di segnare generazioni e di non passare mai di moda, in un'eventuale - l'ennesima - ristampa andrebbe tuttavia aggiornato, specie nel momento in cui Dante descrive l'inferno. I celebri nove cerchi - dal limbo ai traditori - dovrebbero diventare dieci, visto che il girone D della fase primaverile Regionale di Under 14 è un vero inferno: il motivo? La presenza delle nostre big meneghine.

Mazzone (Vis Nova), Notarianni e Rebaudo (Alcione) in azione nel corso della finale di Agrate Brianza del 24 maggio del 2019, vinta dagli orange classe 2005 di Manuel Gasparro

TRITTICO

Unite da storia, blasone, fascino e mentalità vincente, tre delle squadre più rappresentativa del calcio giovanile meneghino si ritroveranno a competere nel massimo campionato Regionale di categoria, dal quale uscirà la formazione regina a tre anni di distanza dall'ultima volta. Senza perdersi in analisi e pronosticiche, visto il momento, lascerebbero il tempo che trovano, è tutt'altro che un'eresia immaginare una lotta a tre per guadagnarsi il primato. Per buona pace di squadre di assoluto valore come Pavia, Accademia Pavese e Franco Scarioni, chiamate infatti ad un'impresa che diventerebbe quasi titanica in caso di successo: piazzarsi davanti ai tre colossi.

Manuel Gasparro in divisa Alcione nella canonica foto nei giorni precedenti alla finale Regionale di Under 14, vinta poi dai suoi orange con un clamoroso 3-2

LE DATE

La fase primaverile Regionale di Under 14, come risaputo, è composta da gare di sola andata. In poche parole, il mantra è semplice: vietato sbagliare. Quindici partita da dentro o fuori, quindici finali - quest'anno compresse per ovvi motivi - che decreteranno la graduatoria finale in vista delle fasi finali. Parlando di Enotria, Alcione e Ausonia, le date da segnarsi sul calendario sono appunto tre: 20 febbraio, 27 febbraio ed una ancora da scoprire, visto che le prime tre giornate sono ancora da piazzare, probabilmente in un turno infrasettimanale.

GLI SCONTRI DIRETTI

Ausonia-Enotria: da definire

Alcione-Enotria: 20 febbrsaio

Ausonia-Alcione: 27 febbraio





Le partite della quarta giornata del 12/13 febbraio, ovvero la prima di campionato dopo il rinvio a data da destinarsi della prima, seconda e terza

PERCORSO AUSONIA

Perfezione. Non esiste altro termine per descrivere il percorso che ha portato i neroverdi di Michele Cioffi a raggiungere il primo traguardo stagionale, ovvero la qualificazione ai Regionali. Nelle sette finali giocate durante la fase autunnale, i classe 2008 di via Bonfadini sono stati capaci di vincere ogni singola partita, segnando ben 59 gol e subendone solamente uno. Un ruolino di marcia di assoluto spessore, che di conseguenza ha messo ancor più in risalto il talento di Nicolò Fornaro e Alex Nelini: 19 gol il primo, 15 il secondo. Due bomber capaci di ottenere numeri straordinari, chiamati tuttavia a confermarsi tra i grandi dei Regionali.



Non solo calcio: il centro sportivo di via Bonfadini, casa dell'Ausonia, è diventato un vero e proprio gioiello. Inoltre, oltre al calcio, è possibile anche giocare a Padel

LE STATISTICHE DI SQUADRA DELL'AUSONIA

Sebbene i numeri, specie nel calcio, siano spesso inequivocabili e non lasciano quasi mai spazio ai dubbi, il percorso del neroverdi di Cioffi va analizzato attentamente. Per farlo occorre fare un pass indietro al 6 novembre, quando in via Olivieri va in scena atletico Alcione-Ausonia. Fino a quel momento a parimerito in vetta con quindici punti, la sfida tra arancioblù e neroverdi ha rappresentato una vera e propria finale: il risultato? Un perentorio 0-3 in favore degli ospiti, passati in vantaggio con Fornaro e caparbi nel chiuderla nella riprea con Milan e Nelini.

Nicolò Fornaro, baby talento dell'Ausonia classe 2008 guidata dal tecnico ex Cimiano Michele Cioffi, arrivato in via Bonfadini la scorsa estate

PERCORSO ALCIONE

Discorso molto simile per l'Alcione, altrettanto perfetta nel fare otto su otto nel girone L e decisamente devastante nell'andare in gol 118 volte, avendo dovuto poi raccogliere solamente una volta il pallone da dentro la propria porta. Il dualismo che i 2008 di Beniamino Calderoli sono stati costretti ad affrontare è stato con il Seguro, affrontato già alla seconda giornata e battuto senza possibilità di replica per 6-0. In quell'occasione fu Jeon a fare la differenza con una doppietta, mentre Corvelli, Rizzo, Villanueva e Fujita completarono l'agevole vittoria in via Olivieri.



Il parcheggio del centro sportivo Kennedy di via Olivieri, fiore all'occhiello per lo sport milanese e sede, tra le altre, dell'Alcione e dell'Atletico Alcione

In casa Alcione non sono mancati di certo i trascinatori, visto che sono stati ben tre i ragazzi capaci di andare in doppia cifra: Jeon, Villanueva e Fumagalli. Il primo ne ha messi a segno addirittura 27, mentre gli altri due si sono fermati a quota 14. Numeri a dir poco spaventosi: arrivati contro avversari di tutt'altro categoria, vero, ma pur sempre capaci di fornirci un quadro preciso della forza della rosa del tecnico Calderoli. Che d'altronde, e questo non è certamente un caso, è stato capace di mandare a segno ben 17 ragazzi diversi.





Nicolò Holowko, talento classe 2008 in forza alla corazzata di Beniamino Calderoli, chiamata farsi largo nel girone D di Under 14 e confermarsi come una delle squadre più forti della regione

PERCORSO ENOTRIA

Chiamata a farsi strada nel complicato girone Q, anche l'Enotria di Claudio Baldissin - arrivato in estate dopo l'addio ai rivali di sempre del Cimiano - non ha fallito l'appuntamento con la qualificazione diretta alla fase Regionale. Anche in questo caso sono stati appena tre i punti di distacco dalla prima inseguitrice, nella fattispecie il Segrate. Con sette vittorie in altrettante gare, i classe 2008 di via Cazzaniga hanno centrato il bersaglio per ben 78 volte, dimostrando però di non essere esattamente un muro invalicabile in difesa, come dimostrato dai sette gol subiti (media di uno per partita).

LE STATISTICHE DI SQUADRA DELL'ENOTRIA

Storia. Il centro sportivo dell'Enotria di via Cazzaniga ne ha viste di ogni nel corso del suo passato illustre: oggi rappresenta la casa di una delle società più rinomate della regione

La sfida che ha deciso le sorti del campionato ha avuto luogo in via Cazzaniga lo scorso 20 novembre, quando i rossoblù s'imposero con un pokerissimo sul Segrate (5-2), ipotecando in questo modo la vittoria finale che sarebbe stata poi formalizzata la settimana seguente con la vittoria di Sesto San Giovanni sul campo della Rondinella (1-3). Il trascinatore numero uno della rosa di Claudio Baldissin porta nome e cognome preciso: Alessandro Nourice, capace di segnare ben 28 gol e di distaccare di ben venti lunghezze il secondo cannoniere della squadra, Nicolò Brugnone, fermo a "soli" otto gol.