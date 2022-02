«Vogliamo il terzo posto». Parola carica i suoi verso Moncalieri

A Moncalieri c’è in ballo tanto e non si scherza. Domenica pomeriggio torna in campo l’Under 14 con i recuperi, prima della ripartenza del campionato previsto per la prossima settimana e il Girone D terrà gli occhi fissi sui campi di Moncalieri e di Vinovo. Nel secondo il Chisola proverà a chiudere il girone d’andata a punteggio pieno ospitando un ostico, e in parte rigenerato dalla sosta, Pinerolo. A Borgata Testona invece ci si gioca punti bollenti in chiave salvezza: il Moncalieri per iniziare la risalita verso la zona bianca, la Giovanile Centallo per rimanerci e portare il “delta” con i playout a +7.

La classifica del Girone D di Under 14 regionale. Il Chisola rimane a punteggio pieno in attesa di affrontare il Pinerolo, ultima rimasta del girone d'andata. Al momento sarebbero retrocesse direttamente Roretese, Monregale e Caraglio. Ai Playout Caraglio, Moncalieri, Cheraschese e Saviglianese.

I padroni di casa di Giuseppe Pandiscia si presentano dopo la pausa con qualche goccia di benzina ancora da inserire nel serbatoio. I recuperi importanti di Riccardo Petrone, Dominic Manco (rispettivamente 7 e 6 presenze nel girone d’andata) e Andrea Longo (ko a dicembre ma rientrato in gruppo da due settimane) vanno a ristabilire la quasi totale integrità del gruppo. A fare da leggero freno c’è il freschissimo rientro dallo stop durante la pausa di due elementi fondamentali quali Tommaso Paletto e Simone Frezza (capocannoniere della squadra con 7 reti).

«Non sono stati bene una settimana e quindi è probabile che giocheranno soltanto uno spezzone di partita - spiega il tecnico Pandiscia - Visto il girone d’andata, dove è sempre mancato qualcuno, il mio sogno è fare qualche partita con il gruppo al completo e giocarmela. A parte col Bra, non abbiamo mai subito risultati eclatanti e questo mi fa dire che al completo possiamo giocarcela con tutti a partire da domenica anche se non conosciamo bene il Centallo».

A livello di mercato il Moncalieri non si mosso particolarmente, con l’intento di reputare come nuovi acquisti il recupero di tutti gli effettivi e con quelli correre per raggiungere l’obiettivo salvezza: «Nei pronostici ci avete dato ai playout - scherza Pandiscia - Ci sentiamo a fine anno! Il nostro obiettivo è arrivare alla salvezza diretta: nel girone d’andata abbiamo fatto più punti in trasferta, ma ora vogliamo cominciare a fare anche quelli in casa».

«Cominciare con una vittoria è fondamentale». Vuole ripartire subito forte anche Davide Parola, allenatore della Giovanile Centallo. «Dobbiamo staccare quelle dietro e cominciare la corsa verso il nostro vero obiettivo. Io e i ragazzi lo sappiamo, dobbiamo puntare al terzo posto. Poi se ci salviamo bene, ma noi dobbiamo puntare in alto».

I rossoblù vogliono quindi invertire drasticamente un trend che nel girone d’andata lo ha visto incappare in qualche scivolone di troppo (stile Caraglio e Monregale). Più che guardarsi indietro quindi il Centallo guarda avanti e con 3 punti a Moncalieri, Steven Hila e compagni si porterebbero soltanto a 2 punti dal terzo gradino del podio occupato dal Fossano.

Impresa non impossibile ma che deve fare i conti con due fattori: le assenze e un fortino tutto da conquistare. «Ci stiamo allenando bene, ma tra vaccini e cose varie non saremo al completo. Dovrò attingere dai 2009 e capiremo più avanti in quale quantità. Fino all’ultimo per esempio non sappiamo se avremo Martino Re, che è anche il nostro giocatore più presente. In settimana è caduto ed è da capire se ha una microfrattura al gomito o meno. Insomma, abbiamo qualche cerotto, ma l’importante è ricominciare perché allenarsi senza l’obiettivo della partita è più faticoso».

Il secondo ostacolo a quei tre punti che inaugurerebbero alla grande il 2022 è l’insieme di avversaria e campo: