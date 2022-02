Pinerolo a caccia dell'impresa contro l'imbattibile Chisola

Il tempo delle chiacchiere è finito: si torna a giocare. Dopo quasi due mesi di sosta tra feste natalizie e rinvii collettivi, riprende il campionato da dove lo avevamo lasciato e cioè dai recuperi dell'ultima giornata del girone di andata.

Nel girone D si affrontano, in quello che sarebbe stato prima di Natale il big match del tredicesimo turno, il Chisola di Renato Garrone e il Pinerolo di Simone Berger, che arrivano a questo confronto con stato di forma e classifica decisamente differenti. La capolista si è dimostrata una predatrice insaziabile fin qui: 12 vittorie su 12, miglior attacco, Luca Santoro e Andrea Prato i portieri meno battuti del girone, Fabio Giambertone capocannoniere e soprattutto la consapevolezza di aver dato l'impressione granitica di essere imbattibili.

Dall'altro lato invece arriva il Pinerolo, squadra partita fortissimo anche grazie ai gol di Alessandro Ruggiero e Simone Bongiovanni prima della perdita di certezze col passare delle partite, con la speranza di ricaricare le batterie nella sosta per ripartire bene dopo un filotto di partite deludenti: pareggi in casa con Roretese (1-1) e Area Calcio (3-3), e la sconfitta nello scontro d'alta classifica con il Bra (1-0).

Il Chisola arriva a questo appuntamento ancora imbattuta e a punteggio pieno. Il Pinerolo è a caccia del terzo posto, ma il trend delle ultime giornate non è dei migliori: due pareggi e una sconfitta per i ragazzi di Simone Berger

«È un periodo non semplice per tutti quanti sicuramente - commenta Renato Garrone - abbiamo ripreso ad allenarci ma non siamo mai stati al completo. Qualche ragazzo non può allenarsi ancora per un discorso di quarantena, mentre si possono dire recuperati Cappelli, Giambertone e Mallamace. Nonostante questo siamo felicissimi di poter tornare a giocare, l'unica incognita sarà la lunga sosta da cui veniamo».

L'allenatore dei vinovesi si sofferma poi sul discorso campionato: «Anche se vincessimo questa partita e la prossima con il Pedona non si potrebbe parlare di campionato virtualmente chiuso: finché non c'è la certezza matematica si possono perdere punti ovunque e con chiunque. Siamo sicuramente in una buona situazione di vantaggio ma dobbiamo continuare a pedalare e fare un girone identico a quello d'andata». Rispetto alla sfida di domenica: «Sappiamo di affrontare una squadra molto solida da un punto di vista difensivo, siamo fermi da due mesi quindi abbiamo molto da perdere e servirà la solita grande prestazione».

«Speravamo nella sosta per poter rimettere insieme i pezzi - spiega dall'altra parte Berger, allenatore del Pinerolo - e paradossalmente ne usciamo peggio, perchè è stata fin troppo lunga. In questi due mesi non siamo mai riusciti ad avere più di 8/10 giocatori a disposizione tra ragazzi senza vaccino, quarantene preventive e infortuni. Da poco ho recuperato 2/3 ragazzi ma non hanno allenamenti nelle gambe negli ultimi due mesi, e sono quindi da considerare indisponibili.

Sicuramente avrei preferito affrontare il Chisola in un momento diverso, dopo aver ripreso un po' di fiducia e aver mosso la classifica. Detto questo, zero alibi: noi andiamo a Vinovo per fare la nostra partita, consapevoli di essere il Pinerolo e di avere tutto da guadagnare. Quello che guarderò sarà la prestazione, essendo consapevoli che di fronte abbiamo una corazzata».

Non resta che aspettare questa partita che si preannuncia il modo migliore per ripartire dopo una lunga sosta: Chisola-Pinerolo, appuntamento a Domenica 6 febbraio.