Hila risolve su punizione, il Centallo bussa ai piani alti

Il Centallo non si lascia sfuggire la ghiottissima occasione di avvicinarsi alle prime in classifica e batte per 0-1 il Moncalieri di Giuseppe Pandiscia. Decisiva una punizione calciata in rete da Stiven Hila esattamente a metà del secondo tempo, con la complicità di Matteo Borelli, leggermente indeciso nella respinta. Vittoria fondamentale per i rossoblù che riprendono il cammino positivo interrotto solo dalla sosta, il Moncalieri comincia male il nuovo anno e resta intrappolato nelle zone calde: il settimo posto occupato dal Pinerolo e proprio dal Centallo dista ora 10 punti.Primo tempo. Le due formazioni partono con moduli diversi ma comunque molto simili: al 4-3-2-1 del Moncalieri,...