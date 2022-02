Le pagelle: Hila e Re i migliori, Mangeri nervoso

Vince in esterna il Centallo di Davide Parola con uno 0-1 sofferto in casa del Moncalieri. Decisivo il gol a metà della ripresa messo a segno su punizione dal migliore in campo Stiven Hila, autore di una prestazione sempre proiettata in avanti. Tra i padroni di casa bene Dominic Manco e Riccardo Petrone, colpevole Matteo Borelli in occasione del gol e nervoso Tommaso Mangeri, espulso dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo. Tra le fila degli ospiti, spicca la prestazione di Martino Re, sempre al momento giusto in fase difensiva.LE PAGELLE MONCALIERI Borelli 5.5 La buona parata sul finale del primo tempo non basta a riscattare...