Scarangella apre il poker, Chisola nel segno della perfezione

La perfezione non si scalfisce. Il Chisola fa 13 su 13 e chiude il girone d'andata da imbattuto superando 4-0 il Pinerolo. La squadra di Renato Garrone entra in campo con decisione e in sei minuti si porta sul 2-0 firmato Scarangella e Giambertone. Ospiti che riescono a superare la pressione avversaria solo a metà primo tempo grazie alle giocate di Barbero. Padroni di casa però sempre in controllo e al 34' siglano il 3-0 con un bel tiro da fuori di Duò. Nella ripresa il Chisola gestisce la palla e il campo con personalità, trovando allo scadere anche il...

