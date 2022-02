Accademia Inter, Enotria e Ausonia vogliono il titolo: Alcione, riuscirai nel bis?

Gli ultimi cento metri della staffetta 4x100 alle Olimpiadi, l’ultimo giro della 24 ore di Le Mans, i tempi supplementari di una finale di Champions League: la fase primaverile Regionale del campionato di Under 14 - a quasi tre anni di distanza dall’ultima volta, era il 26 maggio del 2019 quando l’Alcione s’impose per 3-2 sulla Via Nova - è finalmente realtà ed è pronta a incoronare la regina lombarda di categoria. Il campo ha parlato, in particolare la fase autunnale che ha messo in palio i pass validi per la competizione madre: 64 squadre - equamente divise in quattro...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con